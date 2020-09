زمبابوے حکومت نے کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان کی اجازت دیدی، شیڈول کا اعلان بھی ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) زمبابوے کی حکومت نے زمبابوے کرکٹ ٹیم کو مختصر دورانئے کی سیریز کیلئے پاکستان کا دورہ کرنے کی اجازت دیدی ہے جو رواں سال اکتوبر اور نومبر میں کھیلی جائے گی۔

زمبابوے سپورٹس اینڈ ری کری ایشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل پرنس موپازویریہو نے زمبابوے کرکٹ بورڈ کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ یوتھ، سپورٹس، آرٹس اینڈ ری کری ایشن کی وزارت آپ کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے پاکستان کا دورہ کرنے کی باقاعدہ اجازت دیتی ہے جبکہ زمبابوے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ٹاوینگوا موکوہلانی نے حکومت کے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے ملکی کرکٹ کیلئے بھی خوش آئند قرار دیا ہے۔

IT'S OFFICIAL! The Government of Zimbabwe has granted @ZimCricketv the permission to tour Pakistan for a limited-overs series scheduled for October-November ????????????????????????#BackInAction |#PAKvZIM | #BowlOutCovid19 pic.twitter.com/SatDri5lvD