کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے | جاوید اختر | کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے | جاوید اختر |

کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے

کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے

کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے

بھلا ہو سب کا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے

اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا چلو نہ دانستہ تم نے توڑا

اب الٹا ہم سے تو یہ نہ پوچھو کہ شیشہ یہ پاش پاش کیوں ہے

عجب دو راہے پہ زندگی ہے کبھی ہوس دل کو کھینچتی ہے

کبھی یہ شرمندگی ہے دل میں کہ اتنی فکرِ معاش کیوں ہے

نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے

یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے

شاعر: جاوید اختر

(شعری مجموعہ: لاوا؛سال اشاعت،2011 )

Kabhi Kabhi Main Yeh Sochta Hun Keh Mujh Ko Teri Talaash Kiun Hay

Keh Jab Hen Saaray Hi Taar Toottay To Saaz Men Irtaash Kiun Hay

Koi Agar Poochhta Yeh Ham Say Bataatay Ham To Kaya Bataatay

Bhala Ho Sab Ka Keh Yeh Na Poochha Keh Dil Pe Aisi Kharaash Kiun Hay

Uthaa K Hathon Say Tum Nay Chorra Chalo Na Daansita Tum Nay Chorra

Ab Ulta Ham Say To Na Poochho Keh Sheesha Yeh Paash Paash Kiun Hay

Ajab Doraahay Pe Zindagi Hay Kabhi Hawas Dil Ko Khainchti Hay

Kabhi Sharmindah Hay Dil Men Keh Itni Fikr -e- Muaash Kiun Hay

Na Fikr Koi Na Justujoo Hay , Na Khaab Koi Na Aarzoo Hay

Yeh Shakhs To Kab Ka Mar Chuka Hay To Be Kafan Phir Yeh Laash Kiun Hay

Poet: javed Akhtar