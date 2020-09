یہ برف زار بدن سے نہ جاں سے نکلے گا | جاوید شاہین | یہ برف زار بدن سے نہ جاں سے نکلے گا | جاوید شاہین |

یہ برف زار بدن سے نہ جاں سے نکلے گا

لہو ہو سرد تو شعلہ کہاں سے نکلے گا

ہزار گھیرے رہے جبر کا حصارِ سیہ

کہ بابِ‌ راہِ اماں درمیاں سے نکلے گا

جو تلخ حرف پسِ لب ہے عام بھی ہوگا

چڑھا ہے تیر تو آخر کماں سے نکلے گا

جو پیڑ پھل نہیں دیتے وہ کاٹتے جاؤ

خزاں کا زہر یوں ہی گلستاں سے نکلے گا

ذرا چلے تو سہی پانیوں پہ تیز ہوا

کھڑا سفینہ کھلے بادباں سے نکلے گا

کوئی تو کام لو غم سے رگیں ہی چمکاؤ

جلیں گی شمعیں اندھیرا مکاں سے نکلے گا

کھلے ہیں راستوں کے بھید تو سمجھ شاہیںؔ

یہ کارواں سفر رائیگاں سے نکلے گا

شاعر: جاوید شاہین

(شعری مجموعہ: زخمِ مسلسل کی ہری شاخ)

Yeh Barf Zaar Badan Say Na Jaan Say Nikaly Ga

Lahu Ho Sard To Shola Kahan Say Nikaly Ga

Hazaar Ghairay Rahay Jabr Ka Hasaar-e- Siyah

Keh Baab-e-Raah-e- Amaan Darmiyaan Say Nikaly Ga

Jo Talkh Harf Pas-e- Lab Hay Aam Bhi Ho Ga

Charrha Hay Teer To Aakhir Kamaan Say Nikaly Ga

Jo Pair Phall Nahen Detay Wo Kaattay Jaao

Khazaan Ka Zehr Yun Hi Gulsitaan Say Nikaly Ga

Zara Chalay To Sahi Paanion Pe Taiz Hawaa

Kharra Safeena Khulay Baadbaan Say Nikaly Ga

Koi To Kaam Lo Gham Say Ragen Hi Garmaao

Jalen Gi Shamen Andhaira Makaan Say Nikaly Ga

Khula y Raaston K Bhaid To Samajh SHAHEEN

Yeh Karvaan Safar -e- Raaigaan Say Nikaly Ga

Poet: Javed Shaheen