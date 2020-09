سشانت سنگھ راجپوت خود کشی کیس، دپیکا پڈکون کا بلاوا بھی آگیا، نوٹس جاری

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت خود کشی کیس میں منشیات کے پہلو کی تفتیش کے دوران اداکارہ دپیکا پڈکون، سارہ علی خان، شردھا کپور اور راکول پریت سنگھ کو طلبی کے نوٹس جاری کردیے گئے ہیں۔

بھارت کا نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) سشانت سنگھ راجپوت خود کشی کیس میں سامنے آنے والے منشیات کے پہلو کی تحقیقات میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں سشانت کی گرل فرینڈ ریا چکروتی اور ان کے بھائی شووک چکروتی کو حراست میں لیا جاچکا ہے۔ اداکارہ ریا چکروتی سے تحقیقات کے دوران اداکارہ دپیکا پڈکون، شردھا کپور، سارہ علی خان اور راکول پریت سنگھ کے نام بھی سامنے آئے تھے۔

بھارتی خبر ایجنسی اے این آئی کے مطابق بدھ کے روزاین سی بی نے مذکورہ بالا چاروں اداکاراؤں کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اداکارہ دپیکا پڈکون کو 25 جبکہ سارہ علی خان اور شردھا کپور کو 26 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔

