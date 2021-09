قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات، انہوں نے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی؟ تفصیلات سامنے آ گئیں

اسلام آباد (ویب ڈیسک) قومی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکواڈ نے چیئر مین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔

وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں رواں سال اکتوبر تا نومبر میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے دورے منسوخ ہونے کے بعد ٹیم کا مورال بھی بلند کیا۔

وزیر اعظم عمران خان نے میگا ایونٹ کے لئے قومی کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کی اور کرکٹ کی موجودہ صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر قومی کرکٹرز نے سفید قیمض شلوار اور گہرے نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ زیب تن کررکھی تھی۔

Pakistan cricket team arrived at pm house to meet with pm ⁦@ImranKhanPTI⁩ ⁦@TheRealPCB⁩ pic.twitter.com/yYZdYFFlmY