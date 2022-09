پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کے گھر پر دستی بم حملہ

کوہاٹ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) خیبرپختونخواہ کے ضلع کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی )کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے، حملہ میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا البتہ دیواروں ، گیٹ اور دروازوں کو نقصان پہنچا ہے ۔

نجی ٹی وی "ایکسپریس نیوز "کے مطابق ڈی آئی جی کوہاٹ نے بتایا کہ سابق وفاقی وزیر کے گھر کے دروازے پر نامعلوم افراد دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے جو زور دار دھماکے سے پھٹ گیا، دھماکے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم دروازے اور دیواروں کو نقصان پہنچا ہے۔

شہریار آفریدی نے واقعے کے فوری بعد پولیس کو آگاہ کیا جس پر متعلقہ تھانے کی بھاری نفری اُن کی رہائش گاہ پہنچی اور کرائم سین کو سیل کر کے شواہد اکھٹے کیے، ڈی آئی جی کوہاٹ نے کہا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

ALERT: Unknown persons hurled a grenade at the house of senior leader of Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) and former Interior Minister Shehryar Afridi in Kohat. The grenade fell near the gate of the house and exploded. Police have begun investigating the matter. pic.twitter.com/hCXoUnjrzC