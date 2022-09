وزیر اعظم شہباز شریف آج اپنی 71ہویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرینگے 

نیو یارک ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم شہباز شریف 71 برس کے ہو گئے ، وہ آج اپنی 71ہویں سالگرہ کے دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے ۔

نجی ٹی وی " جیو نیوز "کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ابو بکر عمر نے سوشل میڈیا پر شہباز شریف کی تصویر شیئر کی جس کے ساتھ کیپشن درج ہے کہ "کیا حسن اتفاق ہے ، وزیر اعظم شہباز شریف اپنی 71ہویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے اپنا پہلا خطاب کرینگے "۔

