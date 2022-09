"تم لاکھوں میں ایک ہو " ، نسیم شاہ نے محمد رضوان کیلئے پیغام جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر اور ایشیاء کپ میں دو چھکے لگا کر بھارت اور افغانستان کو ایونٹ سے باہر کرنیوالے نسیم شاہ نے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کو لاکھوں میں ایک قرار دیدیا۔

محمد نسیم کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں کہا گیا کہ " کپتان بابر اعظم زبردست سینچری پر مبارک ہو ، محمد رضوان تم لاکھوں میں ایک ہو۔ پاکستان کیلئے زبردست فتح "۔

Take a bow ???? for these two!

Skipper @babarazam258 congratulations on the incredible century. @iMRizwanPak you are one in a million!!

Zabardast win for ???????? pic.twitter.com/Tb8xAYmaWo