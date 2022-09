سکارف نہ پہننے پرایرانی صدر نے امریکی صحافی کو انٹرویو دینے سےا نکار کردیا

نیویارک (ویب ڈیسک) ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سکارف پہننے سے انکار پر امریکی صحافی سے انٹرویو منسوخ کردیا۔

امریکی میڈیا کے مطابق اسکارف پہننے سے انکار کرنے پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سی این این کی چیف انٹرنیشنل اینکر کرسٹیان امان پور کو انٹرویو دینے سے انکار کردیا۔ایرانی صدرکی ٹیم نے انٹرویو سے کچھ دیر قبل امریکی صحافی کے سامنےسکارف پہننے کی شرط رکھی جسے انہوں نے مسترد کردیا۔کرسٹیان امان پور کا موقف تھا کہ وہ ایران میں رپورٹنگ کرتے وقت مقامی قوانین اور رواج کے مطابق اسکارف پہنتی ہیں لیکن نیویارک میں ایسا کوئی قانون یا رواج نہیں۔

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh