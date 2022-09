بابر اعظم اور رضوان سے جان چھڑانے کا وقت آگیا ، یہ خود غرض کھلاڑی ہیں ، شاہین شاہ کا تنقید کرنیوالوں کو طنزیہ جواب

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی نے بابر اعظم اور محمد رضوان پر تنقید کرنے والوں کو طنزیہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان سے جان چھڑانے کا وقت آگیا ہے ، یہ خود غرض کھلاڑی ہیں ۔

I think it is time to get rid of Kaptaan @babarazam258 and @iMRizwanPak. Itne selfish players. Agar sahi se khelte to match 15 overs me finish hojana chahye tha. Ye akhri over tak le gaye. Let's make this a movement. Nahi? ????

Absolutely proud of this amazing Pakistani team. ???? pic.twitter.com/Q9aKqo3iDm