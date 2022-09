بالی ووڈ اداکارہ پری نیتی چوپڑااپنی نئی فلم "کوڈ نیم ترنگا "میں جاسوسی کرتی نظر آئیں گی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈکی معروف اداکارہ پری نیتی چوپڑابہت جلد ایک نئے کردار میں جاسوسی کرتی نظر آئیں گی ۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق بھارتی اداکارہ پری نیتی چوپڑا نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی آنے فلم کا اعلان کرتے ہوئے اپنی فلم کا ٹریلر اپنے مداحون کے ساتھ شیئر کیا ۔ اداکارہ نے کیپشن میں بتایا کہ وہ اپنی نئی فلم کو ڈنیم ترنگا میں انٹیلی جنس ایجنٹ کا کردار ادا کررہی ہیں۔پری نیتی چوپڑا نے مزید لکھا کہ ’اپنے ملک کے لیے مشن کرنے پر اعزاز ہے، ایکشن کو شروع کرتے ہیں‘۔ایکشن اور تھرلر سے بھرپور اس فلم کے ذریعے پری نیتی چوپڑا ایک طویل عرصے کے بعد بڑے پردے پر واپس آرہی ہیں وہ فلم میں مرکزی کردار ادا کرتی نظر آئیں گی جبکہ ان کے ساتھ ہارڈی سندھو اور شَرد کیلکر اداکاری کے جوہر دکھائیں گے ، فلم کے ہدایتکار رِبھو داس گپتا ہیں۔

Honoured to be on this mission for my country! ???????? Collaborating with my 2 favs - @HARRDYSANDHU and @ribhudasgupta

Let the ACTION begin! ????

Teaser out now: https://t.co/5TWxB4EOSD #CodeNameTiranga releasing in cinemas on 14th October 2022.