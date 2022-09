بے روزگاروں کیلئے خوشخبری، حکومت پنجاب نے ہزاروں نوکریوں کا اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی نے سرکاری نوکریوں سے پابندی ختم کر دی ہے ، وزیر اعلیٰ آفس سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق چودھری پرویز الٰہی نے 30ہزار سرکاری نوکریوں کا اعلان کیا ہے ۔

ویب سائٹ "پرو پاکستانی "کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی کی جانب سے سرکاری نوکریوں پر سے پابندی اٹھانے کے بعد پنجاب کے مختلف محکمے سکیل 1سے سکیل 5تک براہ راست بھرتیاں کریں گے ،جب کہ سکیل 5سے اوپر کی نوکریوں کیلئے سب کمیٹی سے اجازت درکار ہو گی، واضح رہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے جولائی میں سرکاری نوکریوں پر پابندی لگائی تھی اور ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے تحت تمام سرکاری نوکریوں پر پابندی لگا دی گئی تھی صرف پنجاب پبلک سروس کمیشن (پی پی ایس سی)کے تحت بھرتیاں جاری رہیں گی۔

رپورٹ کے مطابق وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کا کہنا ہے کہ 16ہزار اساتذہ کی بھرتی کا ارادہ کیا گیا ہے جس کیلئے سمری پر دستخط کر دیئے گئے ہیں اور اپروول کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فائل بھجوا دی گئی ہے، جیسے ہی وزیر اعلیٰ آفس سے منظوری ہو گی اساتذہ کی بھرتی کیلئے اشتہار دے دیا جائےگا، پی ٹی آئی رہنما نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ساتھ میں اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں موقع دیا تاکہ اپنے نوجوانوں کیلئے مواقع بنا سکیں ۔

ANNOUNCEMENT

Second good news is that the Summary of 16,000+ Jobs for Educators has been initiated, signed and moved forward. I thank Allah that He has given us the chance to create these opportunities for our youth.