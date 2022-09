وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے نیویارک میں ملاقات، جوبائیڈن کی جانب سے عشائیے کا اہتمام

اسلام آباد( طاہر محمود چودھری سے ) وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جوبائیڈن کے ساتھ نیویارک میں ملاقات ہوئی ہے جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ۔

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77 ویں اجلاس کے موقع پر امریکی صدر جوبائیڈن کی جانب سے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات ہوئی ، وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ تصویر بھی بنوائی۔

اس حوالے سے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکا کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی، یہ ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 77 ویں اجلاس میں شرکت کرنے والے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں امریکی صدر جوبائیڈن کی جانب سے دیئے گئے استقبالیہ کے موقع پر ہوئی ، وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ وزیراعظم آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔

Prime Minister Shehbaz Sharif meets President Joe Biden at the reception of world leaders participating in 77 th session of UNGA hosted by US President Joe Biden PM #PMPAKatUNGA #PakatUNGA77 pic.twitter.com/1BM7RcCz6n