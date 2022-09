اداکارہ عفت عمر ، ٹرانس جینڈر بِل کی حمایت کرنے پر مشکل میں پھنس گئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ عفت عمر نے ٹرانس جینڈر بِل کی حمایت کی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں تنقید کا سامنا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی معروف اداکارہ عفت عمر نے ٹرانس جینڈر بِل کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے ۔اداکارہ عفت عمر نے اپنے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل سے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ" میں مکمل طور پر ٹرانس جینڈر ایکٹ کی حمایت کرتی ہوں اور اس کے خلاف ایسی تمام جماعتوں اور ذہنیت سے نفرت اور مذمت کرتی ہوں جو اس بل کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل ہیں"۔ٹرانس جینڈر بِل کی حمایت کرنے پر عفت عمر کو ٹرئٹر صارفین نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا ۔

I totally support Transgender Act and condemn all this propaganda against them and detest such parties and mindset.