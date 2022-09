کھانے کی شکایت کرنا بھارتی پولیس اہلکار کو مہنگا پڑگیا، بڑی سزا مل گئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) حالیہ دنوں بھارت سے ایک پولیس اہلکار کی ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت وائرل رہی، جس میں وہ محکمے کی طرف سے اہلکاروں کو ملنے والے انتہائی ناقص کھانے کی شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اہلکار اب کہاں ہے؟ اس حوالے سے ایسی خبر آ گئی ہے کہ ہر سننے والا سٹپٹا کر رہ گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس اہلکار کا نام منوج کمار ہے جو ضلع علی گڑھ کا رہائشی ہے۔وہ ضلع فیروز آباد میں تعینات تھا جب اس نے ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو ملنے والا کھانا دکھایا اور کہا کہ ایسا کھانا تو کتے بھی نہیں کھائیں گے جو ہم پولیس والوں کو ملتا ہے۔

'Government makes us work for 12-12 hours and gives such food in return'

◆ Manoj Kumar, a constable of UP Police posted at Firozabad Headquarters, narrated his agony with tears.@firozabadpolice @Uppolice #zerodha pic.twitter.com/LLAssKWSMY