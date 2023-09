شاہین نے شادی کے بعد اہلیہ انشا کے ہمراہ تصویر کیساتھ پہلا پیغام جاری کردیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی اور شاہد آفریدی کی صاحبزادی انشا کی شادی کی تقریب حال ہی میں کراچی میں ہوئی جب کہ دونوں کا ولیمہ 21 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوا۔

جیو نیوز کے مطابق شادی میں معروف کرکٹرز سمیت شوبز اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی، اب شاہین نے شادی اور ولیمے سے فارغ ہوکر سوشل میڈیا پر پہلا پیغام جاری کیا۔فاسٹ بولر نے سسر شاہد آفریدی کے ہمراہ شادی اور اہلیہ انشا کے ساتھ ولیمے کی تصویر شیئر کی۔

شاہین آفریدی کی جانب سے شیئر کی گئی یہ دونوں تصاویر سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہیں۔

Thank you everyone for the warm and lovely wishes. Here is to the beginning of love and laughter with the special one. ❤️ pic.twitter.com/vJi8zGkQJr