پاکستان کی ون ڈے حکمرانی ختم، بھارت تینوں فارمیٹس میں پہلے نمبر پر آگیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت نے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان سے نمبر ون پوزیشن چھین لی۔

جیو نیوز کے مطابق گزشتہ روز بھارت نے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا کو شکست دیکر ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔بھارتی ٹیم آسٹریلیا کو شکست دیکر آئی سی سی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آگئی ہے جبکہ پاکستانی ٹیم جو ڈیسیمل پوائنٹ پر بھارت سے آگے تھی دوسرے نمبر پر چلی گئی ہے۔

رینکنگ میں بھارتی ٹیم کے پوائنٹس 116 ہو گئے ہیں جبکہ پاکستان کے پوائنٹس 115 اور آسٹریلیا کے 111 ہو گئے ہیں۔ آئی سی سی کی جانب سے بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انڈین ٹیم کرکٹ کے تینوں فارمیٹس یعنی ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں پہلے نمبر پر آگئی ہے۔

Tests ✅

T20Is ✅

ODIs ✅



India have become the No.1 ranked team across all formats in the @mrfworldwide ICC Men's Team Rankings.



Details ➡️ https://t.co/B5V0PSe5CM pic.twitter.com/wrrY4WDvH9