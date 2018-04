پاکستانی فلموں میں کام کرنے والی نوجوان عرب اداکارہ صرف 34برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

دوبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) 34سالہ پاکستانی فلموں میں کام کرنے والی مراکش سے تعلق رکھنے والی معروف اداکارہ، ماڈل و گلوکارہ وائم عمار دھامنی دل کا دورہ پڑنے سے اتوار کی رات کو انتقال کر گئیں۔وائم کو پاکستانی ڈائریکٹر شہزاد رفیق نے اپنی فلم”عشق خدا”میں کاسٹ کیا جس کے بعد انھوں نے ایک فلم”ہوٹل” میں بھی کام کیا تھا۔انہوں نے اپنے کیرئیرکا آغازمراکش سے بطورمیزبان کیا تھا۔

عرب میڈیاکے مطابق دھامنی کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر تھیں۔دبئی میڈیا آفس نے اداکارہ کی موت کے حوالے سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دھامنی کی موت دبئی میں واقع نہیں ہوئی ۔انہوں نے صحافیوں اور سوشل میڈیا کے صارفین کوکوئی بھی معلومات آن لائن کرنے یا شائع کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنے کیلیے زور دیا ہے۔

.@DXBMediaOffice confirms that the death of Moroccan artist Wiam Al Dahmani did not take place in Dubai. We urge journalists and social media users to verify information before publishing or posting it.