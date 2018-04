پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں موجود اس خاتون کو امریکی ایجنٹ کہا جا رہا ہے لیکن یہ کس کی بیوی نکلی؟ جان کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشتون تحفظ موومنٹ (پی ٹی ایم) کے لاہور جلسے میں چشمہ لگائے ایک خاتون نظر آئی تو اسے امریکی ایجنٹ قرار دیا گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر وائرل ہو گئیں اور ہر طرف سے طرح طرح کے تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”شادی کے چار دن بعد ہی۔۔۔“ حمائمہ ملک کی بھابھی اور فیروز خان کی اہلیہ الیزے نے ایسا لباس پہن کر تصویر شیئر کر دی کہ انٹرنیٹ پر طوفان آ گیا، صارفین غصے سے آگ بگولہ ہو گئے

تصاویر سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ایک صارف نے دعویٰ کیا کہ یہ خاتون کوئی امریکی ایجنٹ نہیں بلکہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی زوجہ ہیں جس پر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر نعیم بخاری نامی ٹوئٹر ہینڈل سے تصاویر جاری ہوئیں اور لکھا گیا ”یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں امریکی کیا کرنے آئے ہیں۔ یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے یا دہشت گردی تحفظ موومنٹ ہے“

یہ تصاویر شیئر ہونے کے بعد صارفین کی جانب سے تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور فواد نامی ایک صارف نے لکھا ”یہ امریکہ والے 33 بلین کا حساب مانگ رہے ہیں؟“

ارباز خان نے لکھا ”یہ پختون خاتون ہے“

نعمان حسن نے لکھا کہ ”گلالئی اسماعیل صوابی سے ہے اور امریکی نہیں ہے۔۔ لیکن ہاں یہ لبرلز کیساتھ ہے“

Gullalai Ismail is from Swabi. She is not American. But yes, she is among libertards