علی ظفر پر الزامات کے بعد میشا شفیع نے کیس کیلئے وکیل کرلیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکار علی ظفر کی طرف سے 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس بھجوائے جانے کے بعد میشا شفیع بھی میدان میں آگئیں اور وکیل کی خدمات حاصل کرلینے کا اعلان کردیا۔

مقامی میڈیا کے مطابق پاکستان کے معروف گلوکار واداکار علی ظفر نے گلوکارہ میشا شفیع کو 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس بھجوادیا، جس میں کہا گیا کہ میشا شفیع نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہراساں کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اداکارہ اپنے کیے پر 2 ہفتوں میں معافی مانگیں ورنہ ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کردوں گا۔

دوسری طرف میشا شفیع بھی میدان میں آگئیں اور اعلان کیا ہے کہ ’ میں نے بیرسٹر پینسوٹا اور نگہت داد کی خدمات حاصل کرلی ہیں جو علی ظفر کیخلاف جنسی ہراسگی سے متعلق میرے الزامات کو دیکھیں گے ، میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی معلومات کیلئے ان سے رابطہ کریں‘۔

“I have appointed Barrister @pansota1 and @nighatdad as my legal counsels to look after all issues pertaining to my sexual harassment claim against Ali Zafar. Media is requested to contact them to get any update on the ongoing issue.”