بھارتی اداکارہ شلپا شندے نے ٹوئٹر پر فحش فلم شیئر کروائی تو ساتھی اداکاروں نے ”دھلائی“ کر دی، انہوں نے کون سی فلم شیئر کی تھی اور پھر ساتھی اداکاروں نے کیسا سلوک کیا؟ بھارت بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) حناءخان اور شلپا شندے کا بھارتی شو ”بگ باس“ میں سفر تنازعات سے بھرپور تھا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں بدلا کیونکہ پروگرم ختم ہوئے تو کئی مہینے ہو چکے ہیں لیکن دونوں کے درمیان جاری چپقلش اب بھی باقی ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔عمران خان کی تیسری بیوی بشریٰ مانیکا ناراض ہو کر میکے چلی گئیں، بشریٰ مانیکا کے پہلے شوہر سے بیٹے کی بنی گالہ میں رہائشی ناراضگی کی وجہ بنی: نجی اخبار کا دعویٰ

یہ دونوں اداکارائیں سلمان خان کے معروف پروگرام ”بگ باس“ کے فائنل میں پہنچیں لیکن دونوں کے تعلقات کچھ اچھے نہ تھے اور اب یہ دونوں اداکارائیں سوشل میڈیا پر موضوع بحث ہیں اور اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ آخر کیوں؟ تو یہ جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب شلپا شندے نے ٹوئٹر پر فحش فلم کا لنک شیئر کر دیا جسے دیکھ کر مداح بھی سٹپٹا کر رہ گئے۔

Plz see this u will get to know जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है वह लोगों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं।????????????????https://t.co/vEk8FUdWWI यह है वह original लड़की ka VIDEO जो शिल्पा शिंदे का MMS leak हुआ है ऐसा बोला जा रहा है। — Shilpa Shinde. Risk everything...Regret nothing... (@ShindeShilpaS) April 21, 2018

اس ٹویٹ کے ردعمل میں حناءخان اور ان کے بوائے فرینڈ ’روکی جیسوال‘ نے سوشل میڈیا پر ہی شلپا کی ”دھلائی“ کر دی اور کئی ٹویٹس میں انہیں کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ ایک مشہور شخصیت ہونے کے باعث انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔اس بھارتی کھلاڑی پر بھی ایک ایسی بالی ووڈ حسینہ مرمٹی کہ بھارت بھر میں بھونچال سا آ گیا، یہ حسینہ کون ہے؟ دیکھ کر آپ بھی کہیں گے ”لڑکی کی آنکھیں ہی چیک کروا لیں ایک بار“

حناءخان نے لکھا ”افسوس۔۔۔ کسی کا بھی مداح یا کوئی ’ٹرولز‘ سوشل میڈیا پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک مشہور شخصیت ہونے ناطے ہمارے پاس صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچنے کی طاقت ہے اور ہمیں کم از کم لاپرواہ اور غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہئے۔ بالخصوص ان دنوں میں، حقیقی زندگی کوئی رئیلٹی شو نہیں ہے۔۔۔“

Sad..anyone’s fans or regular trolls may get away by saying anything on SM but as a public figure we get a power to be able to reach to millions with just one tweet and at least we should be very careful n responsible. Specially in these times, real life is not a reality show ! https://t.co/T4mro52L5t — HINA KHAN (@eyehinakhan) April 21, 2018

اس ٹویٹ کے بعد روکی جیسوال بھی میدان میں آئے جنہوں نے لکھا ”اس کے علاوہ تم یا ہم میں سے کوئی بھی یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں موجود خاتون کو یہ معلوم تھا کہ اس کی ویڈیو کو کسی فحش ویب سائٹ پر چلایا جائے گا؟ یہ غیر ذمہ داری کی انتہاءہے! جیسا کہ تم اس طرح کے معاملے سے متاثر ہونے کا دعویٰ کرتی ہو تو تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہئے تھا! اس کی پرواہ نہیں کہ مداح کیا کہتے ہیں لیکن یہ بالکل غلط ہے!“

Also how do u or any of us can prove that d woman in the video was aware tht she was going to be showcased on any porn sites ?This is heights of irresponsibility! As u claim being a victim of such acts u shud hav never done this!I don’t care what fans do or say but THIS IS WRONG! https://t.co/RVTqfi9D1Y — ROCKY (@JJROCKXX) April 21, 2018

شلپا شندے نے ان ٹویٹس کا جواب دینے اور معاملے کو مزید بڑھانے کے بجائے ایسے طریقے سے جواب دیا کہ مداح بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس پر لکھا تھا ”جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس ان سے نفرت کرنے کا وقت نہیں ہے۔۔۔ کیونکہ میں ان لوگوں سے پیار کرنے میں بہت مصروف ہوں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔۔۔“