”خدا کرے کہ مرزا ملک ہمارے خطے کے لیے۔۔۔ “ثانیہ مرز اور شعیب ملک کو ننھے مہمان کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے شاداب خان نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی ان کی حمایت کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی سٹار آل راﺅنڈر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری دی تو لوگوںکی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن شاداب خان نے دونوں سٹارز کو مبارکباد دیتے ہوئے ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈ یا صارفین نے شاداب خان کی خوب تعریف کی ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے شاداب خان نے کہا کہ شعیب ملک بھائی اور ثانیہ مرزا بھابھی کو بہت بہت مبارکباد ،خدا کرے کہ مرزا ملک اس خطے کے لیے امن کی علامت بنے ۔سوشل میڈ یا صارفین نے شاداب خان کے پیغام کو خوب سراہا اور لیگ سپنرکے لیے بھی نیک تمناﺅں کا اظہار کیا ۔واضح رہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک نے گزشتہ روز اپنے ہاں ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی ۔

Congratulations @realshoaibmalik bhai and @MirzaSania bhabi. May #MirzaMalik be a symbol of peace for our region. pic.twitter.com/zyVqEE9jDE