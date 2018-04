عمران خان نے پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کو انتہائی شاندار اعزاز دے دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان نے پشاور زلمی فاونڈیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے پشاور زلمی کے چیرمین جاوید آفریدی کو شوکت خانم سوشل ذمہ داری ایوارڈ سال 2017پیش کیا۔لاہور میں ہونیوالی ایوارڈز کی پروقار تقریب میں عمران خان نے جاوید آفریدی کو ایوارڈ پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ ستائش پر جاوید آفریدی نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پشاور زلمی فاونڈیشن پاکستان کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گی ۔پشاور زلمی فاونڈیشن نے صوبہ خیبر پختونخواہ میں گراس روٹ لیول پر کرکٹ کے فروغ کے لیے ہنڈرڈ پچز پروجیکٹ اور پھر زلمی سکول لیگ کا کامیاب انعقاد کیا۔اس کے علاوہ یوتھ اینڈ ویمن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے ۔جاوید آفریدی نے پشاور زلمی کی آمدنی کا مخصوص حصہ فلاحی کاموں کے لیے پشاور زلمی فاونڈیشن کو وقف کررکھا ہے۔خصوصی ایوارڈ ملنے پر جاوید آفریدی نے عمران خان کی تعریف کی اورکہا کہ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے ،میں اپنے ملک کو رہنے کے لیے بہتر جگہ بنانے کے لیے کام کرتا رہوں گا ۔

I’d like to take this moment to appreciate @ImranKhanPTI for recognising @pzfoundation with Shaukat Khanum Social Responsibility Award 2017. Privileged to receive this award and vouch to contribute towards our soil & making our country a better place to live in. @SKMCH pic.twitter.com/X0BMVFNeUU