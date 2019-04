”غیر ملکی سرزمین پرپاکستان کو رسوا کرنے کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی“ مریم نواز عمران خان کے خلاف میدان میں آ گئیں

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ) مسلم لیگ(ن) کی رہنماءمریم نواز نے وزیراعظم عمران خان کے ایران کیخلاف پاکستانی سرزمین استعمال ہونے کے بیان پرسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ غیر ملکی سرزمین پر ملک کو رسوا کرنے کی قومی و سفارتی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایرانی قیادت پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔

Vilifying & defaming your own country on foreign soil, sitting with foreign leaders, does not find a parallel in the national and diplomatic history. Imagine what the Iranian leadership would be thinking! pic.twitter.com/yaOhI0u4Pf