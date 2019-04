سیرل المیڈا کیلئے صحافتی دنیا کے سب سے بہترین اعزاز کا اعلان

جنیوا (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے انگریزی اخبار روزنامہ ڈان سے تعلق رکھنے والے صحافی سیرل المیڈا کو ورلڈ پریس فریڈم ہیرو کا ایوارڈ دینے کا اعلان کردیا گیا ۔

صحافتی آزادی کیلئے کام کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ (آئی پی آئی) نے پاکستانی صحافی سیرل المیڈا کو 71 واں ورلڈ پریس فریڈم ہیرو کا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔

IPI and @forfreemedia today are proud to announce @dawn_com editor and columnist Cyril Almeida (@cyalm), who faces treason charges for his tenacious coverage of militancy in #Pakistan, as IPI's 71st World Press Freedom Hero.

