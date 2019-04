وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بلاول بھٹو کو ’صاحبہ‘کہنے پر شہباز شریف نے انتہائی سخت لہجے میں مذمت کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان ان لائن )وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بلاول بھٹو کو ’صاحبہ ‘کہنے پر سوشل میڈ یا پر بحث جاری ہے اور لوگ وزیراعظم کے اس بیان پر تنقید کر رہے ہیں ۔قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سخت مذمت کی ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوی الفاظ نہیں ہیں ،یہ شرمناک ،غیر مناسب اور قابل مذمت بیان ہے ۔سلیکٹڈ وزیر اعظم واضح طور پر اس نوکری کے لیے ان فٹ ہیں ،آج پاکستان کے لیے افسوسناک دن ہے ۔

This is beyond words. It's Shameful. Unbecoming. Reprehensible. The selected PM is clearly unfit for the job. Sad day for Pakistan! https://t.co/9PdY9d8KrK