مہوش حیات کے بھائی کے ساتھ ڈانس پر ان کے مداح تقسیم ہوگئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ستارہ امتیاز کی حامل اداکارہ مہوش حیات کو بھائی کے ساتھ ڈانس اسٹیپ شیئر کرنے پر تنقید کا سامناکرنا پڑرہا ہے۔سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے مہوش حیات کو کھری کھری سنادیں تو کئی لوگوں نے پسندیدگی کا بھی اظہارکیا۔یوں ان کے ڈانس سٹیپس نے ان کے مداحوں کو تقسیم کردیا۔

کورونا لاک ڈاؤن میں وقت گزاری کیلئے ستارہ امتیازکی حامل اداکارہ مہوش حیات نے اپنے بھائی دانش حیات کے ساتھ ملکر ڈانس سٹیپ سوشل میڈیا پر شیئر کیے ۔ اپنی ویڈیو کے ساتھ انہوں نے لکھااس مشکل وقت میں اپنوں کیساتھ موج مستی کریں اور ایک دوسرے کو ایسے چیلنج دیکر لطف اندوز ہوں،اپنے اندر کا بچہ کبھی مرنے نہ دیں۔

Of all the internet challenges,this is the one that I opted for. Don't ask how long it took me to get Danish to rehearse these steps lol. In these difficult times,having fun with siblings &challenging each other is one of the few pleasures left.Never lose the inner child in you???? pic.twitter.com/anhTHmBxtE