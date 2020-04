زلمی فاﺅنڈیشن کی افغانستان کو بھی بڑی امداد، کیا کچھ دیا؟

پشاور (ویب ڈیسک) زلمی فاﺅنڈیشن نے کورونا جیسی عالمگیر وبا کے دنوں میں ہمسائے ممالک کی مدد کرنے کی غرض سے افغانستان کو کورونا سے نمٹنے کے لیے ضروری طبی سامان عطیہ کردیا ، کورونا سے دنیا بھر میں اب تک 1 لاکھ 90 ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہوچکے ہیں۔زلمی فاﺅنڈیشن کے چیئر مین جاوید آفریدی نے 50 ہزار ماسک اور ایک ہزار حفاظتی سوٹ پاکستان میں متعین افغانی سفیر مشال عاطف کے حوالے کیے۔جاوید آفریدی کا اس موقع پر پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کے درمیان وبائی بیماریوں کے خلاف جنگ کے لئے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان سمیت وزیر اعظم عمران خان بھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یعنی زلمی فاﺅنڈیشن اس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے ہمسائے ممالک کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔زلمی فاﺅنڈیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ فاﺅنڈیشن حکومت کے ساتھ مل کر وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے ایک فعال کردار ادا کررہی ہے، فاﺅنڈیشن وزیر اعظم کے کورونا ریلیف فنڈ میں 10 ملین روپے کی امداد بھی کرچکی ہے۔

As the Covid-19 has entangled the whole world, PZF tends to anchor its neighbour-country ???????? in this harsh dial of time by providing it with anti-covid equipments today.We intend to make it evident to the Afghan people that we are standing beside them against this global pandemic pic.twitter.com/G9XUVFIGYk