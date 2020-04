کیا آپ نے یوٹیوب پر اپ لوڈ کی جانے والی پہلی ویڈیو دیکھی ہے؟ نہیں، تو اب دیکھ لیں کیا آپ نے یوٹیوب پر اپ لوڈ کی جانے والی پہلی ویڈیو دیکھی ہے؟ نہیں، تو اب دیکھ ...

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) یوٹیوب دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ہے جس کے صارفین کی تعداد اربوں میں ہے اور لگ بھگ ہر کوئی اس پلیٹ فارم سے کسی نہ کسی شکل میں استفادہ کر رہا ہے، یقینا آپ بھی ان میں شامل ہوں گے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر سب سے پہلی ویڈیو کب اور کس نے پوسٹ کی تھی اور اب تک اس ویڈیو کو کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں؟

میل آن لائن کے مطابق اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یوٹیوب پر پہلی ویڈیو یوٹیوب کے شریک بانی ’جاوید کریم‘ نے 23 اپریل 2005ءکو پوسٹ کی تھی اور گزشتہ روز 23اپریل کو اسے 15سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ’می ایٹ دی زو‘ (Me at the zoo)ہے جو صرف 18سیکنڈ کا ایک کلپ ہے اور اسے اب تک 9کروڑ11لاکھ 28ہزار سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔

اس ویڈیو میں جاوید کریم سین ڈیاگو کے ایک چڑیا گھر میں ہاتھی کے جنگلے کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاتھی کی سونڈ واقعی بہت لمبی ہوتی ہے۔نوجوان جاوید کریم نے دیگر کچھ ساتھیوں سے مل کر یوٹیوب بنائی تھی اور یہ پہلی ویڈیو پوسٹ کرنے کے ایک سال بعد 1ارب 65کروڑ ڈالر میں گوگل کو فروخت کر دی تھی۔ تب سے یوٹیوب گوگل کی ملکیت ہے۔جاوید کریم بنگلہ دیشی نژاد جرمن کمپیوٹر سائنسدان ہے تاہم اس نے امریکہ میں تعلیم پائی اور وہیں مقیم ہو گیا۔اس کی پیدائش 28اکتوبر 1979ءکو جرمنی کے شہر مرسبرگ میں ہوئی تھی اور اب اس کے پاس امریکہ اور جرمنی دونوں ملکوں کی شہریت ہے۔خود جاوید کریم کے چینل کو اب تک 7لاکھ96ہزارسے زائد لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوٹیوب پر اب تک سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو جزائرغرب الہند کے ملک پیورٹو ریکو کے گلوکار لوئس فورنسی کے گانے ’Despacito‘ کی ویڈیو ہے جسے اپریل 2020ءتک 6ارب 7کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں۔