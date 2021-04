طیارے سے گاڑی ٹکرا گئی

مالے (ویب ڈیسک) مالدیپ کے مالے ایئرپورٹ پر کھڑے سری لنکا کی ایئرلائن کے طیارے اے-320 نییو سے گراؤنڈ وہیکل ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں جہاز کو بری طرح نقصان پہنچا ہے،واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دیدی گئی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے بندرا نائیک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک مسافر طیارے اور گراؤنڈ وہیکل کے درمیان تصادم ہوگیا، خوش قسمتی سے طیارے میں کوئی مسافر موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم طیارے کو شدید نقصان پہنچا۔

Sri Lankan A320neo damaged after being hit by ground service vehicle at Male, Maldives.

