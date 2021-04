بھارت میں کورونا کی تشویشناک صورتحال، حاملہ مسلمان نرس روزہ رکھ کر مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف ، آپ بھی داد دیں گے 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت میں کورونا وائرس کے وار شدید تر ہوتے جارہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر مصدقہ کیسز اور اموات میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہاہے ، گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں ساڑھے تین لاکھ کے قریب کیسز اور 2600 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے ۔

ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ 46 ہزار 786 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ 2624 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک کروڑ 66 لاکھ 10 ہزار 481 ہو گئی ہے جبکہ اموات کی تعداد ایک لاکھ 89 ہزار 544 ہو گئی ہے ۔بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ 19 ہزار 838 افراد ہسپتالوں سے ڈسچارج بھی ہوئے ہیں ۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت کو اس وقت آکسیجن کی شدید کمی کا سامنا ہے ۔

بھارت میں صورتحال تیزی کے ساتھ خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس کے باعث تما م ہیلتھ آفیشلز کی چھٹیاں بھی منسوخی کی جاچکی ہیں جبکہ اس دوران ایک خاتون نرس ایسی بھی ہے جو کہ حاملہ ہونے اور روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے ۔

بھارتی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والی عائزہ مستری چار ماہ کی حاملہ ہیں اور روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی کورونا کے مریضوں کی دیکھا بھا ل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ، ان کا کہناہے کہ میں نرس ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کر رہی ہوں ، میں لوگوں کی خدمت کرنے کو عبادت سمجھتی ہوں ۔

