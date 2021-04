پاکستان آکسیجن کی شدید قلت کی طرف جارہا ہے، شیری رحمان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان آکسیجن کی شدید قلت کی طرف جارہا ہے،این سی او سی جاگے اور انتظامیہ کو خبردار کرے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں شیر ی رحمان کا کہناتھا کہ خدارا ہمیں کووڈ جیسے مہلک مرض میں نہ جھونکا جائے جیسے مودی نے بھارتی عوام کے ساتھ کیا۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ کو جو اقدامات کرنے ہیں ابھی کریں نہ کہ 2 ہفتے بعد کئے جائیں۔

Pakistan heading towards acute oxygen shortage,warn producers. So far they can manage by diverting oxygen to healthcare, but ⁦@OfficialNcoc⁩ wake up, see the signs. Don’t take us into covid Armageddon like Modi did for poor Indians. Act NOW not 2wks https://t.co/H07Bf3Woof