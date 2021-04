ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے نوجوانوں کو خوشخبری سنا دی 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں کے تحت نوجوانوں کیلئے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے نوجوانوں کو خوشخبری سنائی ، ان کا کہناتھا کہ سی پیک کے نئے اکنامک زونز کے گرد ٹیکنیکل انسٹی ٹیویٹ کو اپ گریڈ کیا جائےگا، گوادر ٹیکنیکل انسٹی ٹیویٹ اکنامک زون میں نئی صنعت کی ضروریات پوری کرنے کیلئے سامنے آرہا ہے۔انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت نوجوانوں کیلئے روزگار پیدا کرنا اولین ترجیح ہے ۔

Preparing youth for jobs in #CPEC projects is our top priority under a comprehensive plan.Clusters of Tech Institutes will be upgraded around new SEZs. Gwadar Technical institute to cater for new industry in Free Zone coming up fast#cpecmakingprogress #PakistanMovingForward pic.twitter.com/MuwxXIi3Ui