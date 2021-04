واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے موسمیاتی تبدیلی پرعالمی کانفرنس میں پاکستان کی شرکت پرخوشی کااظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ امریکا موسمیاتی تبدیلیوں کیخلاف پاکستانی کوششوں کا معترف ہے۔

نجی ٹی وی اے آروائے کے مطابق امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 2023 تک اربوں درخت لگانے کے عزم کا اظہار کیا ہے جو کہ دنیا کیلئے ایک چیلنج اور مثال ثابت ہوگا، موسمیاتی تبدیلیوں کیخلاف پاکستانی اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

خیال رہے ڈیموکریٹ رکن کانگریس شیلا جیکسن لی پاکستان کاکس کی چیئرپرسن بھی ہیں۔

2/2 Pakistan showed in committing to plant billions of trees across the country by 2023 is an inspiration and challenge to the global community. It was crucial that Pakistan be included in President Biden’s Virtual Leaders Summit on Climate Change.