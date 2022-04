" ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے ، کسی جنرل اور عدالت سے نہیں ڈرتا" جمشید دستی نے بھی خاموشی توڑ دی

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) سوشل میڈیا پر جمشید دستی کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جمشید دستی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ " ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے ، کسی جنرل اور عدالت سے نہیں ڈرتا" ۔

وائرل ہونے والی ویڈیو میں جمشید دستی نے کہا کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں ،غریب مزدوروں کے بچوں کیلئے بھیک مانگ رہےہیں ، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا ، جاگیر داروں کے ڈیروں پر غریبوں پر کتے چھوڑے جاتے تھے ، وہاں میں نے جدو جہد کی ، محنت کی ، لاشیں اٹھائیں ، اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جی ایچ کیو سے دوستی ہے ؟۔

جمشید دستی نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں ، ہم غریبوں کے ہی جوتے اٹھا سکتے ہیں،ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے ، وہ بڑے جوتے ہیں،وہ بڑے لوگ اٹھا سکتے ہیں ۔

جمشید دستی نے کہا کہ آصف زرداری نے پیپلزپارٹی اور بھٹو کے نظریے کو تباہ کر کے رکھ دیا ، آج آصف زرداری سٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے ، آپ نے دروازہ کھولا اور سیاستدانوں کو کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ اردگرد پھرتے ہیں ، لوگ مر رہے ہیں ، آپ نے نہ صرف رمضان کے تقدس کو پامال کیا ، ایک فرعونیت میں بیٹھ کر ایک نظام کو تہس نہس کر دیا ، ہم اس کے خلاف بولیں گے ۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہم ضرور بولیں گے نہ میں کسی جنرل سے ڈرتا ہوں نہ سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں ، ملک کی بقاء کیلئے جب موقع ملا بولیں گے ۔ حالات بہت خراب ہیں ، ملک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آگیا ہے ، ان کی ٹیبل پر اختیارات سمیت ہر چیز موجود ہے ، لوگوں کی آنکھوں سے خون نکل رہاہے مگر ان کو زمینی حالات کا علم نہیں ۔ لیڈر بنتے نہیں پیدا ہوتے ہیں ، جب آپ جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کر قوم پر مسلط کریں گے تو یہ تباہی لائیں گے ، انہوں نے عوام میں جاکر کیا کرنا ہے ۔

This is not the only concern and voice of Jamshed Dasti it is the voice of all middle class Pakistanis

We salute Jamshed Dasti for exposing corrupt General Judges politicians Judges & Pak systems

