"اسی مہینے پاکستان میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ جائے گا" غیر ملکی  ماہر نے خطرے کی گھنٹی بجادی

ایڈنبرگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) سکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ماہر ماحولیات سکاٹ ڈنکن نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران پاکستان اور بھارت میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں سکاٹ ڈنکن نے کہا کہ پاکستان میں یہ اپریل تاریخ کا سب سے گرم ترین اپریل ہونے جا رہا ہے، ملک کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوجائے گا جب کہ مخصوص علاقوں میں پارہ 50 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان میں ویسے بھی مارچ کے شروع سے ہی شدید گرمی پڑ رہی ہے۔

It has been hot here for a very long time now... since early March. pic.twitter.com/EuxZQR45Rc

Temperatures will approach April record levels. The high 40s Celsius are expected, parts of Pakistan close to 50°C.

Scorching & dangerous heat on the way for India & Pakistan.

انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہیٹ ویوز میں بھی شدت آتی چلی جائے گی اور سال کا زیادہ تر حصہ شدید گرمی میں گزرا کرے گا۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان میں 2 مارچ سے ہی شدید گرم موسم کا آغاز ہوگیا تھا۔ اس سال صورت حال یہ رہی کہ یکم مارچ کو لوگ رضائیاں لے کر سوئے تھے لیکن 2 مارچ کو یکدم اتنی گرمی پڑی کہ پنکھے چلانے پڑ گئے۔

This is how the annual temperature has changed in Pakistan & India since the 19th Century using data from @BerkeleyEarth

As our planet warms, heatwaves will become more intense. Dangerous levels of heat can also occur at a greater portion of the year. pic.twitter.com/7QXSjFcN9s