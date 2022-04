بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان اور امت مشرا آمنے سامنے

بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان اور امت مشرا آمنے سامنے بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان اور امت مشرا آمنے سامنے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں مسلمان کرکٹر عرفان پٹھان اور ہندو کرکٹر امت مشر ا آمنے سامنے آگئے۔

یہ معاملہ دراصل 22 اپریل کو سابق انڈین فاسٹ بولر عرفان پٹھان کی ایک ٹویٹ سے شروع ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ’میرے ملک میں، میرے خوبصورت ملک میں دنیا کا عظیم ترین ملک بننے کی صلاحیت ہے۔ لیکن۔۔۔‘

سابق انڈین سپنر امت مشرا نے عرفان پٹھان کا نام لکھے بغیر ایک ٹویٹ میں لکھا ’میرے ملک میں، میرے خوبصورت ملک میں دنیا کا بہترین ملک بننے کی صلاحیت ہے اگر کچھ لوگ یہ بات مان لیں کہ ہمارا آئین وہ کتاب ہے جس کی سب سے پہلے پیروی ضروری ہے۔‘

My country, my beautiful country, has the potential to be the greatest country on earth…..only if some people realise that our constitution is the first book to be followed. — Amit Mishra (@MishiAmit) April 22, 2022

اپنی اگلی ٹویٹ میں عرفان پٹھان نے انڈین آئین کا ایک صفحہ شیئر کیا جسے انہوں نے پورے آئین کی بنیاد قراد دیا۔اس صفحے پر سیکولرازم، انڈٰیا میں برابری کے حقوق اور بولنے کی آزادی جیسے دیگر حقوق کا ذکر ہے۔انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ’میں نے ہمیشہ اس کی پیروی کی ہے اور میں اپنے خوبصورت ملک کے شہریوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کی پیروی کریں۔‘

Always followed this and I urge each citizen of our beautiful country to follow this. Please read and re-read… ???????? pic.twitter.com/Vjhf6k3UaK 24اپریل ۔۔۔ تاریخ کے آئینے میں — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 23, 2022

ٹوئٹر صارفین دونوں کھلاڑیوں کی ٹویٹس کو ایک دوسرے کے خلاف قرار دے رہے ہیں لیکن ان دونوں ہی نے اپنی کسی ٹویٹ میں یہ نہیں لکھا کہ ان کی طرف سے کہے گئے الفاظ کس پر تنقید ہے۔سوشل میڈیا صارفین سمجھتے ہیں کہ عرفان پٹھان کی یہ ٹویٹ دراصل انڈیا اور خصوصاً جہانگیرپوری میں ہونے والے مذہبی فسادات اور ملک میں مسلمانوں پر ہونے والے حملوں پر تنقید تھی۔