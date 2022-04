حکومت کی بڑی کامیابی ، آئی ایم ایف نے پیکج 8ارب ڈالر تک بڑھانے پر رضا مندی ظاہر کردی 

نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹر نیشنل مانیٹری فنڈ(آئی ایم ایف )نے 6ارب ڈالر کے پیکج کو بڑھا کر 8ارب ڈالر کرنے کی رضامندی ظاہر کردی ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان سامنے آئے گا کیونکہ آئی ایم ایف نے 6ارب ڈالر کے پیکج کو8ارب ڈالر تک بڑھانے پر رضا مندی ظاہر کردی ہے۔انہوں نے مفتاح اسماعیل کو بھی سراہا۔صحافی عمر اظہر نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے شاندار کام کیا ہے،مفتاح اسما عیل نے آئی ایم ایف سے 8ارب ڈالر کا پیکج حاصل کیا ہے جو کہ معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے ضروری تھا ۔ انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے یہ کام نئی حکومت کے قیام کے بعد 2ہفتوں سے بھی کم وقت میں کیا۔

Tomorrow the stock market will applaud the good news that instead of $6b, the IMF has agreed to increase package to $8b. Well done @MiftahIsmail