قومی ٹیم کے بیٹر افتخار احمد نے ساتھی کھلاڑیوں کی خواہش پوری کردی، کس کھلاڑی کو ڈبل عیدی ملی ؟

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹر افتخار احمد نے ساتھی کھلاڑیوں کی جانب سے کیا جانے والا ’’عیدی‘‘ کا مطالبہ پورا کردیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک دلچسپ ویڈیو شیئر کی گئی ہےجس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افتخار احمد تمام کھلاڑیوں کو عیدی دے رہے ہیں، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افتخار احمد نے ہاتھ میں کافی سارے لفافے تھام رکھے ہیں اور وہ ڈریسنگ روم میں آتے ہی کہتے ہیں ’’جسے عیدی چاہیے وہ ادھر آ جائے‘‘ اور پھر وہ باری باری تمام کھلاڑیوں کو عیدی دیتے ہیں۔

شاداب خان نے افتخار احمد کی جانب سے ملنے والی عیدی کا لفافہ کھولتے ہوئے دکھایا کہ اس میں 500 روپے ہیں جبکہ فہیم اشرف نے افتخار احمد سے اپنا لفافہ لینے کے بعد ایک اور لفافہ چالاکی سے حاصل کیا، اس طرح وہ افتخار احمد سے سب سے زیادہ عیدی لینے والے قومی کھلاڑی رہے۔

واضح رہے کہ چند روز قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ڈریسنگ روم کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم کو مڈل آرڈر بیٹر افتخار احمد سے عیدی دینے کا مطالبہ کرتے دیکھا گیا تھا جبکہ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے بھی بابراعظم کا ساتھ دیتے ہوئے افتخار احمد سے عیدی کا تقاضا کیا تھا۔بعد ازاں افتخار احمد کی جانب سے سوشل میڈیا صارفین سے مشورہ مانگا گیا تھا کہ کیا میرا ان لوگوں کو عیدی دینا بنتا ہے۔

Eidi extravaganza with @IftiMania as he spreads joy among his Pakistan teammates ????#PAKvNZ | #CricketMubarak pic.twitter.com/m1Pgunih7I