آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اسٹیو سمتھ نے شاہد خان آفریدی کا باؤلنگ سٹائل اپنا کرمخالف ٹیم کے چھکے چھڑا دیئے

کنگسٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو سمتھ گوکہ بال ٹمپرنگ کے جرم میں ایک سال کی پابندی کا شکار ہیں تاہم انٹرنیشنل کرکٹ سے دوری کے بعد وہ کیربین پریمئرلیگ میں اپنی بیٹنگ اور باؤلنگ کا جادو جگا رہے ہیں ،گذشتہ روز اسٹیو سمتھ نے کھیلے گئے میچ میں پاکستانی سٹار آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی کے باؤلنگ سٹائل کو اپناتے ہوئے اوورز کئے اور مخالف ٹیم کی سیٹ اوپنگ جوڑی کو گھر کی راہ دکھاتے ہوئے اپنی ٹیم کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا ،انہوں نے اپنی شاندار باؤلنگ کا کریڈٹ شاہد آفریدی کے باؤلنگ سٹائل کو قرار دیتےہوئے انہیں شاندار لیگ سپنر قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو سمتھ جو بال ٹمپرنگ کے جرم میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ایک سال کے لئے باہر ہو چکے ہیں نے گذشتہ روز کیربین پریمئر لیگ کے ایک میچ میں اپنی شاندار بیٹنگ اور باؤلنگ سے مخالف ٹیم کے چھکے چھڑا دیئے ۔بارباڈوس ٹریڈنٹس کی جانب سے جب اسٹیو سمتھ بیٹنگ کے لئے آئے تو ان کی ٹیم مشکلات کا شکار تھی اور 37کے سکور پر دو وکٹیں گر چکی تھیں ،ایسے میں اسٹیو سمتھ نے کریز پر آتے ہوئے جارحانہ انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے 44گیندوں پر 63رنز بنائے ،انہوں نے اپنی اس انگز میں پانچ چوکے اور تین چھکے لگا کر میچ پر اپنی ٹیم کی گرفت مضبوط کر لی اور مجموعی طور پر 20اوورز میں مخالف ٹیم کو 157رنز کا ٹارگٹ دیا ۔جمیکا تلاواز نے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے شاندار آغاز کیا اور 10اوورز میں کوئی وکٹ کھوئے بغیر80رنز بنا کر میچ کو یکطرفہ بنا دیا تاہم ایسے وقت میں اسٹیو سمتھ نے ایک بار پھر کمال کر دیا ،انہوں پاکستانی سٹار آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی کے باؤلنگ سٹائل کو اپناتے ہوئے دونوں سپنرز کو پویلین کی راہ دکھا دی ،جس کے بعد جمیکا تلاواز کے بیٹنگ لائن سوکھے پتوں کی مانند ایک کے بعد ایک کر کے وکٹیں گنواتی رہی اور یوں یہ میچ بارباڈوس ٹریڈنٹس نے 2رنز سے با آسانی جیت لیا ،اسٹیو سمتھ نے تین اوورز میں 19 رنز دے کر دو وکٹ حاصل کئے،اسٹیو سمتھ کو شاندار بیٹنگ اور باؤلنگ کی وجہ سے مرد میدان قرار دیا گیا ۔

میچ کے اختتام پر گفتگو کرتے ہوئے اسٹیو سمتھ کا کہنا تھا کہ ان کی شاندار باؤلنگ کا کریڈٹ پاکستانی سٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی کو جاتا ہے ،میں نے اپنی باؤلنگ میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرتے ہوئے نئے سٹائل میں باؤلنگ کی اور اس تجربے میں کامیاب رہا ،میں اب شاہد آفریدی کے سٹائل کو اپناتے ہوئے باؤلنگ کر نے کی کوشش کر رہا ہوں ،میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گیند کو تیزی کے ساتھ وکٹوں پر پھینک سکوں اور خوش قسمتی سے شاہد آفریدی کے باؤلنگ سٹائل کو اپنا کر مجھے اس میں کامیابی ملی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہد خان آفریدی دنیائے کرکٹ کا شاندار لیگ سپنر ہے ۔

