ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان مخالف ویب سیریز بنانے والے شاہ رخ خان کو منہ توڑ جواب دے دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے پاکستان مخالف ویب سیریز بنانے والے بھارتی مسلمان اداکار شاہ رخ خان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان نے نیٹ فلکس کیلئے بارڈ آف بلڈ نامی ایک سیریز پروڈیوس کی ہے جس میں بلوچستان میں انڈین خفیہ ایجنسی ’را‘ کے آپریشن کو دکھایا گیا ہے۔ شاہ رخ خان نے اس سیریز کا ٹریلر ٹوئٹر پر شیئر کیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور بھی میدان میں آگئے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے شاہ رخ خان کو مخاطب کرکے کہا کہ ’ تم بالی ووڈ کے ناسور میں ہی رہو، حقیقت میں ’ را‘ کے جاسوس کلبھوشن جادھو کو دیکھو ، ونگ کمانڈر ابھی نندن اور 27 فروری 2019 کی صورتحال دیکھو۔‘

بالی ووڈ ناسور میں الجھے شاہ رخ خان کے کشمیریوں پر جاری مظالم کے خلاف بات نہ کرنے پر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا اور کہا آپ بالی ووڈ ناسور میں رہنے کے بجائے امن اور انسانیت کی بات بھی کرسکتے تھے ، آپ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم ، ہندو توا اور آر ایس ایس کے نازی ازم کے خلاف آواز بلند کرکے امن کو پرموٹ کرسکتے تھے۔

Stay in bollywood syndrome @iamsrk . For reality see RAW Spy Kulbhushan Jadev, Wing Comd Abhinandan & state of 27 Feb 2019.

You could rather promote peace & humanity by speaking against atrocities in IOJ&K and against Hindituva of Nazism obsessed RSS. https://t.co/0FWqoRQsO6