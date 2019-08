باکسر عامر خان نے مودی سرکار کوپوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا اعلان کردیا، وہ قدم اٹھالیا کہ بھارتیوں کی نیندیں اڑ جائیں گی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا پردہ چاک کرنے کیلئے ایل او سی کے دورے کا اعلان کردیا۔

باکسر عامر خان نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے پاکستان جارہے ہیں جہاں وہ لائن آف کنٹرول کا دورہ کریں گے اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امن کیلئے اپنی آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں لاتعداد لوگ مظالم کا شکار ہیں اور وہ اس حوالے سے آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایل او سی کے دورے کا موقع فراہم کرنے پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا شکریہ بھی ادا کیا۔

Next week I am visiting Pakistan, Line of Control(LOC) on a humanitarian visit to raise my voice for peace, as a lot of innocent people are suffering. Thank you @officialdgispr for the opportunity #UNcharter #kashmir #peace