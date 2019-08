نکاح کے بعد عماد وسیم کی دلہن کے ساتھ تصویر سامنے آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹرز نے زندگیوں کی نئی اننگز کا آغاز کرنا شروع کردیا ،حسن علی کے بعد عماد وسیم بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے جبکہ شاداب خان کی بھی جلد شادی کی افواہیں زیر گردش ہیں۔قومی کرکٹر عماد وسیم کا نکاح پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی ثانیہ اشفاق سے نکاح ہوا۔عماد وسیم کے نکاح کی تقریب اسلام آباد کی فیصل مسجد میں سادگی کے ساتھ انجام پائی جس میں دولہا دلہن کے اہلخانہ اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔سوشل میڈیا پر عماد وسیم کے نکاح کے بعد اہلیہ کے ساتھ تصاویر زیر گردش ہیں تاہم فی الحال قومی کرکٹر کی جانب سے باضابطہ طور پر کوئی تصویر جاری نہیں کی گئی۔عماد وسیم کا ولیمہ 26 اگست کو اسلام آباد میں ہو گا ۔

Uff ???? she looks absolutely gorgeous like this ???? love this pic of them #ImadWasim #ImadWedsSania pic.twitter.com/oRgVgpfYAC