اداکارہ مہوش حیات کی نئی سیلفی وائرل، گلوکارہ آئمہ بیگ بھی خاموش نہ رہ سکیں

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کی تمغہ امتیاز یافتہ اداکارہ مہوش حیات نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک نئی سیلفی شیئر کی ہے جس پر ان کے مداحوں کی جانب سے خوب تعریفیں کی جا رہی ہیں۔پاکستان فلم و ڈرامہ انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ مہوش حیات سوشل میڈیا پر کافی متحرک نظر آ تی ہیں اور آئے دن اپنے مداحوں کے ساتھ نئی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہیں جنہیں ان کے مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا جاتا ہے۔

مہوش حیات نے اپنی ایک خوبصور ت سیلفی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی ہے جس میں وہ نہایت خوبصورت نظر آ رہی ہیں ، مہوش حیات نے سیلفی شیئر کرتے ہوئے ساتھ میں لکھا ہے کہ ’ کیا اب بھی سیلفی لینا کوئی بڑی بات ہے۔

مہوش حیات اپنی سیلفی سوشل میڈیا اکاؤنٹس، مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر اور فوٹو ، ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن انسٹاگرام پر شیئر کرنے کے بعد خوب تعریفیں بٹور رہی ہیں۔

ان کی سیلفی پر پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ کی جانب سے بھی تعریف کی گئی ہے جبکہ مہوش حیات کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے ان مداحوں کی جانب سے کہا جارہا ہے کہ مہوش کا سیلفی لینا اور اسے پوسٹ کرنا ان کے لیے اب بھی بڑی بات ہے۔

