سعودی عرب اور روس کے درمیان معاہدہ ہو گیا

ماسکو (ویب ڈیسک) سعودی عرب نے روس کے ساتھ فوجی تعاون کوفروغ دینے کے لیے معاہدہ کرلیا۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق سعودی عرب کے نائب وزیردفاع شہزادہ خالد بن سلمان انٹرنیشنل ملٹری ٹیکنیکل فورم (ARMY 2021) میں شرکت کے لیے روس پہنچے جہاں انہوں نے روسی وزیردفاع سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد ٹوئٹ کے ذریعے بتایا کہ ہم نے خطے میں استحکام و سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی مشترکہ کوششوں پرتبادلہ خیال کیا اوراپنے ممالک کو درپیش مشترکہ چیلنجوں کا جائزہ لیا۔

I signed an agreement today with the Russian Deputy Minister of Defense Colonel General Alexander Fomin between the Kingdom and the Russian Federation aimed at developing joint military cooperation between the two countries. pic.twitter.com/4gsWfp3JgK

سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے اپنے روسی ہم منصب کرنل جنرل الیگزینڈر فومین کے ساتھ ایک ایسے معاہدے پربھی دستخط کیے جس کا مقصد فوجی تعاون کو فروغ دینا ہے۔

Met with Russian Defense Minister Sergey Shoygu to explore ways to strengthen the military and defense cooperation between our two countries. We discussed our common endeavor to preserve stability and security in the region, and reviewed shared challenges facing our countries. pic.twitter.com/T7lVdITZPt