مہوش حیات نے بال کٹوا لیئے

کراچی (ویب ڈیسک) تمغۂ امتیاز حاصل کرنے والی پاکستانی اداکارہ مہوش حیات نے مداحوں کی نہ مانتے ہوئے بال چھوٹے کروالیے۔

اداکارہ نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو جاری کی جس میں وہ اپنے بالوں کو نیا لُک دے رہی ہیں۔

اپنے ٹوئٹ میں مہوش حیات نے لکھا کہ ’میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بال لمبے کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن میں نے اپنے خراب بالوں کو کٹوانا ضروری سمجھا۔

انہوں نے لکھا کہ میں خود میں تبدیلی ضروری سمجھ رہی تھی مگر آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ؟

Thank you for such a beautiful haircut @waryam942 ! ♥️????????‍♀️

I know that most of you suggested I should grow my hair longer but I needed to get rid of dead hair and desperately needed a change of look. What do you think ????? #haircut2021✂️ pic.twitter.com/v9ewR7HESe