ناصر خان جان نے اہلیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر رومانوی پیغام جاری کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کے معروف کامیڈین و انٹرٹینر ناصر خان جان کی جانب سے اپنی اہلیہ کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی قرار دے دیا گیا ہے۔

ناصر خان جان سوشل میڈیا کے تقریباً سب ہی پلیٹ فارمز پر یکساں متحرک ہیں۔

ناصر خان جان کی جانب سے شادی کے بعد اپنی دو سے تین نئی تصویریں سوشل میڈیا انسٹا گرام، فیس بُک اور ٹوئٹر پر شیئر کی گئی ہیں جن میں اُنہیں اپنے کمرے میں کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔

ناصر خان جان کا اپنی ان پوسٹس کے کیپشن میں بتانا ہے کہ اُن کی یہ تصاویر اُن کی اہلیہ نے بنائی ہیں۔

ناصر خان جان نے اپنی ایک تصویر کے کیپشن میں لکھا ہے کہ ’یہ خوبصورت تصویر دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی نے بنائی ہے۔‘

First time going out with my life partner, thanks for your love guys pic.twitter.com/iWXZEYDruH