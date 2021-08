طالبان نے اہم عہدوں پر تعیناتیاں کردیں

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن)طالبان نے وزیردفاع اور مرکزی بینک کے سربراہ سمیت دیگر اہم عہدوں پر تعیناتیاں کردی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق طالبان نے حاجی محمد ادریس المعروف ملا عبدالقہار کو افغانستان کے مرکزی بینک کا قائم مقام سربراہ مقرر کردیا ہے۔ نئے سربراہ نے عملے کو فوری طور ملازمتوں پر واپسی کی ہدایت کی ہے۔ ہمت اخوندزادہ کو قائم مقام وزیرِ تعلیم مقرر کردیا گیاہے۔ نئے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ شرعی قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پُرعزم ہیں۔الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ملا عبدالقیوم ذاکر کو وزیردفاع مقرر کیا گیاہے،ملا عبدالقیوم ذاکر افغانستان میں امریکہ کی آمد کے بعد کئی سال گوانتامو بے جیل میں بھی قید رہے۔

Taliban has appointed former Guantanamo detainee mullah Abdul Qayyum Zakir as acting defense minister — Al Jazeera

Trolling of the highest order