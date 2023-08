جمائما کی بھی ٹک ٹاک پر انٹری؟ خاتون نے مداحوں کو خبردار کردیا

لندن (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے صارفین کو اپنے نام سے موجود جعلی ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے خبردار کر دیا اور واضح کیا کہ ان کا ٹک ٹاک پر کوئی ذاتی اکائونٹ نہیں۔ یاد رہے کہ عمران خان ٹک ٹاک پر اکائونٹ بنا چکے ہیں جس پر انہیں ریکارڈ فالوورز بھی ملے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں جماعت نے واضح کیا کہ ٹک ٹاک پر ان کے نام سے موجود اکاؤنٹ جعلی ہے، ساتھ ہی انہوں نے جعلی اکائونٹ کا سکرین شاٹ بھی شیئرکیا جس اڑھائی لاکھ سے زائد فالوورز ہیں ۔

This is a fake account on TikTok - I am not on TikTok pic.twitter.com/x0m69aQ4rA