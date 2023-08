سلمان خان کے بالی ووڈ انڈسٹری میں 35 سال مکمل،سوشل میڈیا پر مداحوں کا جشن سلمان خان کے بالی ووڈ انڈسٹری میں 35 سال مکمل،سوشل میڈیا پر مداحوں کا جشن

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کے مداح اپنے من پسند اداکار کے فلم انڈسٹری میں کامیاب 35 سال کا بھرپور جشن منارہے ہیں۔

بجرنگی بھائی جان کے اس کامیاب سفر پر نظر ڈالی جائے تو ، سلو بھائی کا یہ سفر 23 اگست 1988 کو ان کی پہلی فلم "بیوی ہو تو ایسی" کی ریلیز سے شروع ہوا، جس میں انہوں نے ریکھا کے ساتھ سائیڈ رول کیا تھا،جس کے بعد انکا شمار ہندوستانی سنیما کے سب سے محبوب اور بااثر اداکاروں میں کیا جانے لگا۔دبنگ، رادھے کے بعد بھائی جان سے مشہور سلمان خان کو جس فلم سے شہرت ملی وہ 1989 میں راج شری پروڈکشن کی فلم"میں نے پیار کیا"تھی جس میں ان کی ساتھی سٹار بھاگیہ شری تھیں۔ فلم "میں نے پیار کیا" نے سلمان خان کو راتوں رات ایسی شہرت دی کہ وہ طویل اننگ کھیلنے کے بعد بالی ووڈ میں اب بھی ہاٹ کیک بنے ہوئے ہیں اور نئی آنے والی اداکارائیں بھی اپنے عمر سے دگنا سے زائد عمر کے ہیرو کے ساتھ ہیروئن آنا چاہتی ہیں۔

سلمان خان کے 35 سالہ فلمی کیریئر کی تو انہوں نے درجنوں سپر ہٹ بلکہ بلاک بسٹر فلمیں دیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب 90 کی دہائی کے آخر میں ان کی فلمیں مسلسل ناکامی سے دوچار ہوئیں یہ وہ وقت تھا کہ ان کی مسلسل ناکامیوں کے بعد ان پر کوئی بڑا ہدایتکار انہیں نئی فلم میں‌ لینے کو تیار نہیں تھا. تاہم قبل اس کے کہ وہ بالی ووڈ کا ماضی بنتے، 2003 میں آنے والی فلم "تیرے نام" نے ان کو نئی فلمی زندگی دی دوبارہ ملنے والی مقبولیت کے بعد آج تک انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔

آج سلمان خان کے مداح اپنے من پسند اداکار کی فلم انڈسٹری میں 35 سال مکمل ہونے پر بھرپور جشن منا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر انہیں مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔سلمان خان نے کیریئر میں درجنوں بلاک بسٹر فلمیں دیں جن میں میں نے پیار کیا، انداز اپنا اپنا، ساجن، کرن ارجن، جڑواں، بندھن، بیوی نمبر ون، تیرے نام، نو انٹری، وانٹڈ، ریڈی، باڈی گارڈ، ایک تھا ٹائیگر، پارٹنر، ہم آپ کے ہیں کون، بجرنگی بھائی جان، دبنگ ون، دبنگ ٹو سمیت ایک طویل فہرست ہے۔

سلمان خان کی پہلی ہیروئن بھاگیہ شری تھیں لیکن انہیں درجنوں ہیروئنز کے ساتھ کام کیا جن میں مادھوری ڈکشٹ، سری دیوی، پرتی زنٹا، رانی مکھر جی، ایشوریہ رائے، کترینہ کیف، سونالی باندرے، کرشمہ کپور، کرینہ کپور سمیت دیگر شامل ہیں۔

As we are approaching towards the day when Salman Khan will complete 35 years of his Glorious Journey in Hindi Cinema.



Let's quote or reply to this tweet mentioning the name of the film which made you a SALMANIAC.



Mine will be Tere Naam.#SalmanKhan???? #35YearsOfSalmanKhan pic.twitter.com/pjeNHT008j — FilmoHolic FarHan (@filmy_farhan) August 23, 2023

ان کے اپنے کیریئر کے دوران کئی اداکاروں سے افیئر بھی مشہور ہوئے جن میں سنگیتا بجلانی، سومی علی کے علاوہ ایشوریہ رائے، کترینہ کیف جیسے بڑی فلمی اداکاراؤں کے نام بھی شامل ہیں تاہم سلمان خان اب تک کنوارے ہیں۔

35 Years & Counting For THE MAN THE MYTH THE LEGEND !!#35yearsOfSalmankhanCDP pic.twitter.com/e7Kl45sr9G — BeingChinu 1 (@BeingChinu1) August 23, 2023

اس خوشی کو بھرپورطریقے سے مناتے ہوئے انکے مداحوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کو ہیش ٹیگ#35yearsOfSalmanKhanکے پوسٹرز اور ڈھیروں مبارک باد اور دلی پیغامات سے بھر دیا۔